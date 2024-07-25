Büşra Pekin ve Çağlar Çorumlu'nun başrolü paylaştığı Kolonya Cumhuriyeti filminin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Komedi aksiyon türündeki film ile ilgili araştırma yapanlar Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kolonya Cumhuriyeti hangi yıl çekildi? sorguları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karışacaktır...

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI