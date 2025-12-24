TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri'nin töreni gerçekleştirildi!

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül törenine TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, ödül almaya hak kazananlar ve davetliler katıldı.

Törende "Tanıtım", "Kariyer", "Davranış" ve "Toplumsal" olmak üzere dört ana kategoride birçok kişi ve kuruma ödül verildi. Etkinlikte Dünya Fair Play Ödülleri ve Avrupa Fair Play Ödülleri de sahiplerini buldu.

Ayrıca TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu tarafından milli atıcı Yusuf Dikeç'e tören öncesi özel bir ödül verildi. Dikeç'e ödülünü TMOK Başkanı Ahmet Gülüm takdim etti.

Dikeç, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Olimpiyatevi'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Uzun yıllardır devam eden bir ödül töreni geleneğinde ilk defa böyle bir plaketin bana verilmesinden çok mutluluk duydum. İnsanların onurlandırılması için ölmelerini beklememize gerek yok. Gençler, 'Biz de senin gibi şampiyon olacağız.' diyor. Böyle hatırlandığım için TMOK'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜLÜM: "YUSUF DİKEÇ, TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ SPOR İNSANLARINDAN BİRİ"

Ahmet Gülüm ise Yusuf Dikeç'in ülke için çok önemli bir sporcu olduğunu aktararak, "Olimpiyat oyunları, bir sporcunun hayatı boyunca ulaşmak istediği en önemli olgudur. Bu olguyu bir sporcu, bir kez yaşar. O bize bunu beş kez yaşattı. Her birinde de ayrı başarılara imza attı. Yusuf Dikeç, Türkiye'nin en değerli spor insanlarından biri. Onu Anma ve Onurlandırma Komisyonu olarak onurlandırmamız çok değerli. Esas önemli olan ise onun alacağı madalyalar. Kazandığı madalyalarla ülkeyi onurlandırması çok değerli. Bunu da yapabilecek güce, iradeye ve sporcu disiplinine sahip." diye konuştu.

Ayrıca Ahmet Gülüm, ödüller takdim edilmeden önce yaptığı konuşmada, TMOK olarak 44 yıldır "Fair play" olgusuna çok büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu olgunun içerisinde çok büyük bir yeri olan Erdoğan Arıpınar'a teşekkür ediyorum. Yeni bir döneme başladık. TMOK'un da Fair Play Komisyonu yeni kuruldu. Bir mirası daha ileri taşımak zorundayız. Ben, sporun içerisinde 53 yıldır yer alıyorum. Bir sporcu eskisiyim. Bu işlerin nasıl yapıldığını gördüğümde heyecan duyuyorum. Heyecan duyamadığım bir bölüm ise spor denilince insanların aklına sadece bir olgunun gelmesi. Bu düşünce de negatif bir şekilde geliyor. Bizim dünya çapında çok önemli sporcularımız var. Yusuf Dikeç, İbrahim Çolak, Mete Gazoz ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız var. Bütün gücümüzle, sporun bu değerlerini ve değerli sporcuları toplumun gözünün önüne sokmalıyız. Futbol denilen o kargaşanın dışına çıkmalıyız. Bugün 3,5 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. Bu endüstrinin yüzde 85'i de yabancı transferine gidiyor. Bu yüzde 85'in yüzde 80'i de işe yaramaz sporculardan oluşuyor. Amacım, TMOK'un gücünü kullanıp ülkede sporun farklı değerleri olduğunu göstermek."

Haldun Domaç ise Fair Play Komisyonu olarak çok önemli projeler ürettiklerini belirterek, "Geçen dönemden kalan 'Üniversiteler kervanı' projesi vardı. Bu kervanın içerisinde yer almıştım. Bunun dışında 2 yeni proje başlattık. Bunlardan bir tanesi de 'Bir sporcu bir okul' projesi. Yeni filizlenenlere uzanmamız gerekiyor. Bu projeyle ortaokul ve lise düzeyine indik. Bunun dışında 'Fair Play Buluşmaları' düzenliyoruz. Bunların ikisini Muğla ve Kırklareli'nde yaptık. Orada da güzel işler yaptık. İstanbul'da Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Spor şehri İstanbul' projesi var. Bu projenin bir ayağında da biz varız." ifadelerini kullandı.

UMUT ÜNLÜ: "SEZON ARASINDA BÖYLE ÖDÜLLER ALMAK ÇOK DEĞERLİ"

Paralimpik yüzücü Umut Ünlü, törende yaptığı açıklamada, ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu aktararak, "Çok mutluyum. İyi ki buradayım. TMOK tarafından paralimpikte mücadele eden bir sporcuya ödül verilmesi, bizim için mutluluk verici. Biz de çok çalışıyoruz. Çok da başarılıyız. Sezon arasında böyle ödüller almak çok değerli. Paralimpik oyunlarından önce böyle bir ödüle layık görülmek çok güzel." dedi.

Engelli sporcuların çok fazla mücadele ettiğini belirten Umut, "Her zaman çok çalışıyoruz. Çok başarılıyız. Bunu herkesin görmesini istiyoruz. Bizi fark etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Törende ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şu şekilde:

KARİYER DALI

Büyük Ödül: Umut Ünlü (Paralimpik yüzücü)

Şeref Diploması Ödülü: Recep Uçar (Çaykur Rizespor Teknik Direktörü), Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre Girdi (Paralimpik okçu)

Kutlama Mektubu: Ata Atakul (Beden eğitimi öğretmeni), Gülşah Sırakaya (Beden eğitimi öğretmeni), Kuzey Tunçelli (Milli yüzücü)

TANITIM DALI

Büyük Ödül: Yusuf Dikeç (Milli atıcı)

Şeref Diploması Ödülü: Alperen Şengün (Milli basketbolcu), Toprak Razgatlıoğlu (Milli motosikletçi), Ejder Sözen (Okçuluk antrenörü),

Kutlama Mektubu: Ragıp Vural Tandoğan (Yüzücü), Alp Pehlivan (Yorumcu)

DAVRANIŞ DALI

Büyük Ödül: Daniele Santarelli (A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü)

Şeref Diploması Ödülü: Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz (Tekvando antrenörü), Melihşah Katman (Atletizm eğitmeni)

Kutlama Mektubu: Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan (17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü), Boyabat Eğitimspor Kadın Futbol Takımı

TOPLUMSAL

Ferhunde Tuba Üstünkal (Beden eğitimi öğretmeni), Tekirdağ Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu

AVRUPA FAİR PLAY ÖDÜLLERİ

Bursaspor Taraftarları, Nizip SK, Bahri Vreskala

DÜNYA FAİR PLAY ÖDÜLLERİ

Ebru Kavzan, Doç. Dr. Recep Cengiz