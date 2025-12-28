CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Livakovic...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Livakovic...

Fenerbahçe'den sezon başında kiralık olarak ayrılan isimlerden Dominik Livakovic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Girona'da forma şansı bulamayan Livakovic'e 2 takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Livakovic..

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Girona'ya kiraladığı ancak İspanya'da forma şansı bulamayan kaleci Dominik Livakovic için transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Livakovic..

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Hırvat eldiven için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Hırvat devi Dinamo Zagreb'in de devrede olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Livakovic..

Genoa, Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki Liva, bu sezon İspanya'da hiç süre almadı. Sarı-lacivertlilerin daha iyi bir teklifle gelen Genoa'ya sıcak baktığı öğrenildi.

