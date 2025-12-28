Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Livakovic...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Girona'ya kiraladığı ancak İspanya'da forma şansı bulamayan kaleci Dominik Livakovic için transferde hareketli saatler yaşanıyor.