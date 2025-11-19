CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin 127 Saat (127 Hours) konusu nedir? Oyuncuları kim? Gerçek mi?

127 Saat (127 Hours) konusu nedir? Oyuncuları kim? Gerçek mi?

127 Saat filmi, yaşanmış dramatik bir hikayeden uyarlanarak genç dağcı Aron Ralston'un hayatını anlatıyor. Oscarlı yönetmen Danny Boyle'ninlumdog Millionaire'den (Milyoner) sonraki çalışması olan 127 Saat, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından seyirciler tarafından araştırılıyor. Danny Boyle'nin senaryosunu Simon Beaufoy ile birlikte kaleme aldığı 127 Saat'in konusu, oyuncuları ve detayları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
127 Saat (127 Hours) konusu nedir? Oyuncuları kim? Gerçek mi?

127 Saat filmi, dağcı Aron Ralston'un hayatını konu edinip gerçek bir hikayeden uyarlama olması sebebiyle sinema severlerin ilgisini çekti. Biyografik, dram, gerilim ve macera türündeki filmde James Franco, Amber Tamblyn ve Kate Mara başrolleri paylaşıyor. Televizyon ekranlarında yayımlanmasının ardından seyircilerden tam puan olan film hakkında arama motorlarında sorgulanan '127 Saat konusu nedir? Oyuncuları kim? Gerçek hikayeden uyarlama mı?' sorularının cevabını sizler için derledik.

127 Saat filmi konusu, oyuncuları

127 SAAT KONUSU NEDİR?

Genç dağcı Aron Ralston, kimseye haber vermeden çıktığı yolculuğunda Utah yakınlarında Moab bölgesinde büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. 5 gün boyunca hayatta kalmak için elinden geleni yapan Aron'ı oradan kurtaracak kimse yoktur. Tek çaresi yine kendisidir.

5 gün boyunca kolu kayaya sıkılmış bir şekilde aç ve suzu kalan Aaron, başta sevgilisi olmak üzere, ailesi ve yolda karşılaştığı iki dağcı kızdan yardım bekler önce. Fakat zaman geçtikçe kimsenin ondan haberi olmadığını anlar... 5 gün boyunca yaralı halde sıkışıp kaldığı kayada içsel sorunlarıyla başbaşa kalan Aaron aynı zamanda cesareti ve kendisini metrelerce derinlikteki bu beladan kurtarmaya yarayacak tüm yönleriyle de yüzleşir.

127 Saat filmi gerçek hikaye mi?

127 SAAT OYUNCULARI KİM?

  • James Franco
  • Kate Mara
  • Amber Tamblyn
  • Clémence Poésy
  • Koleman Stinger
  • Lizzy Caplan
  • Treat Williams
  • Kate Burton
  • Bailee Michelle Johnson
  • Sean Bott
  • Fenton Quinn
  • Pieter Jan Brugge
  • Norman Lehnert
  • Darin Southam
  • Adam Colvin
  • Katie Featherston
  • Aleksey Çadov
  • Ramilya Iskander
  • Brad Johnson
  • Nikita Prozorovskiy
  • Darin Scott
  • Aleksandr Khotchenkov
  • Parker Hadley
  • Rebecca C. Olson

127 SAAT GERÇEK HİKAYE Mİ?

127 saat filmi, gerçek bir hikayeden uyarlamadır. Film, dağcı Aron Ralston'ın 2003'te Utah'ın Bluejohn Kanyonu'nda yaşadığı korkunç kazaya dayanıyor.

F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu...
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
İngiliz devinden Singo'ya servet!
F.Bahçe'ye çifte piyango!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... 08:50
Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" 08:30
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11
Altay tankı! Altay tankı! 01:55
Alkışlar millilere Alkışlar millilere 01:52
Daha Eski
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:52
Tarih yazdık Tarih yazdık 01:49
Yolumuz açık Yolumuz açık 01:47
Deniz tarih yazdı Deniz tarih yazdı 01:43
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:43
Bulgaristan 3 puanla bitirdi Bulgaristan 3 puanla bitirdi 01:42