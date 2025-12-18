CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama!

Fenerbahçe'den açıklama!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden dikkat çeken bir açıklama yayımlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 11:01 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 11:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den açıklama!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli camiadan kamuoyuna duyuru geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.

Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.

Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.

Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

REKLAM- TÜRK TELEKOM
F.Bahçe'nin golcüsü kim olacak?
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..."
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! 10:17
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:06
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." 08:41
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları 07:42
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Daha Eski
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28