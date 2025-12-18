Beşiktaş'tan transferde Emmanuel Agbadou hamlesi!

Bireysel hatalardan bu sezon çok canı yanan Beşiktaş, savunma takviyesi için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'yu transfer listesine dahil ettiği aktarıldı. Yıldız oyuncu için iki kulüp arasında temasların başladığı öğrenildi. 1.92 metre boyundaki Fildişi Sahilli futbolcunun Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Stoperin yanı sıra 6 numarada da görev yapabilme özelliğine sahip 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro.