CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Başakşehir MAÇI CANLI | GS maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray-Başakşehir MAÇI CANLI | GS maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Son şampiyon olarak sahaya çıkacak Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon da turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefliyor. Nuri Şahin ile son haftalarda formda bir görüntü sergileyen Başakşehir karşısında hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Galatasaray-Başakşehir maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 14:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Başakşehir MAÇI CANLI | GS maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 1. hafta heyecanı, Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek önemli mücadeleyle başlayacak. Geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu yıl da turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmanın peşinde. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray'da, bu kritik karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11 büyük merak konusu. Konuk ekip Başakşehir ise Teknik Direktör Nuri Şahin önderliğinde son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. haftasında oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Başakşehir maçı nasıl, nereden izlenir

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Sara, Ahmed, Yunus, Barış, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ebosele, Onur, Fayzullayev, Umut, Harit, Da Costa, Shomurodov.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak sahaya çıkacak Galatasaray, 2025-2026 sezonunda da turnuvada mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk maçında 3 puanın sahibi olmak isteyen sarı-kırmızılılar, son haftaların formda takımı Başakşehir'e karşı hata yapmak istemiyor. Okan Buruk ile Nuri Şahin arasında geçecek taktik mücadelesinde hangi çalıştırıcının kazanan taraf olacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Galatasaray-Başakşehir maçı canlı izle

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 4. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Başakşehir 7, Galatasaray da 5 kez rakip fileleri havalandırdı. İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşırken, Galatasaray maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray-Başakşehir maçı istatistikleri

BAŞAKŞEHİR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİR'E ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Galatasaray-Başakşehir maçları

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da 3 futbolcu, Fas'ta düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrosunda olmasından dolayı Başakşehir maçında yer alamayacak. Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, kupada milli takımları elene kadar sarı-kırmızılılardan ayrı kalacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ile kaleci Uğurcan Çakır da oynamayacak. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası olan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda olmayacak.

Galatasaray-Başakşehir maç kadrosu

LEROY SANE İSTATİSTİKLERİ İLE PARLIYOR

Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, oynadığı son maçlardaki performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılılarda son 4 karşılaşmasında 3 gol kaydeden Sane, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, Samsunspor ve Hesap.com Antalyaspor'a birer gol kaydetti.

Leroy Sane istatistikleri

OKAN BURUK İLE NURİ ŞAHİN 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 4 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

Okan Buruk, Nuri Şahin

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇLARI

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray-Başakşehir en farklı skorlar

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI'NI 19 DEFA KAZANDI

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 19 kez bu kupayı müzesine götürdü. Son Türkiye Kupası şampiyonu sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Başakşehir ise Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 2 kez final oynadı ve kaybetti.

Galatasaray kaç defa Türkiye Kupası kazandı?

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. Galatasaray-Başakşehir VAR hakemi Kadir Sağlam olurken, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

Galatasaray-Başakşehir maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

Arda Güler için bomba takas iddiası!
REKLAM- TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
F.Bahçe'nin golcüsü kim olacak?
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın grubu belli oldu! G.Saray'ın grubu belli oldu! 14:12
Napoli-Milan maçı detayları Napoli-Milan maçı detayları 13:27
Arda Güler için bomba takas iddiası! Arda Güler için bomba takas iddiası! 13:19
G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu! 12:08
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 11:52
G.Saray'da flaş kaleci kararı! G.Saray'da flaş kaleci kararı! 11:47
Daha Eski
F.Bahçe'den açıklama! F.Bahçe'den açıklama! 11:01
Talisca'dan çılgın talep! İstediği ücret... Talisca'dan çılgın talep! İstediği ücret... 10:58
F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! F.Bahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri devrede! 10:17
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:06
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..." 08:41
Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı detayları 07:42