Fenerbahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri sıraya girdi!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler alınan bu galibiyetin ardından ligde yeniden 2. sıraya yükseldi. Kanarya'da diğer yandan transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin birkaç Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçen kulüplerin devre arasında Fenerbahçe'ye teklif yapabilecekleri aktarıldı.