Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri sıraya girdi!

Fenerbahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri sıraya girdi!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken o futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim için son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 10:18
Fenerbahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri sıraya girdi!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri sıraya girdi!

Sarı-lacivertliler alınan bu galibiyetin ardından ligde yeniden 2. sıraya yükseldi. Kanarya'da diğer yandan transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Premier Lig ekipleri sıraya girdi!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin birkaç Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği öğrenildi.

