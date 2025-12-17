CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kış (ara) transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF o tarihleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; kış (ara) transfer döneminin tarihinde değişikliğe gidildi. Peki, Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Kulüplerin transfer ve tescil yapabilecekleri son tarih ne olacak? İşte resmi açıklama...

17 Aralık 2025 Çarşamba 16:03
Türkiye'de futbolseverlerin heyecanla beklediği ara transfer dönemi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer dönemi olarak adlandırılan 2. transfer ve tescil döneminin tarihinde değişikliğe gidildiği açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından taraftarlar, "Kış (ara) transfer dönemi ne zaman başlayacak? Transfer dönemi hangi tarihte kapanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman sonlanacak? İşte resmi açıklama doğrultusunda yeni tarihler...

İŞTE KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN BAŞLAYACAĞI VE BİTECEĞİ TARİH

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi duyuru ile birlikte kış (ara) transfer dönemi için belirlenen tarihler şu şekilde oldu:

Kış transfer dönemi başlangıç tarihi: 2 Ocak 2026

Kış transfer dönemi bitiş tarihi: 6 Şubat 2026

Yapılan resmi açıklama doğrultusunda kulüpler, ara transfer dönemi olarak adlandırılan 2. transfer ve tescil dönemine 2 Ocak 2026 tarihinde girecek ve 6 Şubat 2026 tarihine kadar kadrolarına takviyede bulunabilecek.

