CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Son dakika Süper Lig haberleri... Antalyaspor, Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 17:13 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 17:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA👇🏼

Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
Adalı son noktayı koydu! Rafa Silva...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! 16:46
Adalı son noktayı koydu! Rafa Silva... Adalı son noktayı koydu! Rafa Silva... 16:18
TFF açıkladı! Kış transfer dönemi tarihi... TFF açıkladı! Kış transfer dönemi tarihi... 16:03
Adalı'dan Muçi açıklaması! Adalı'dan Muçi açıklaması! 15:45
"Serhat Albayrak ve Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum" "Serhat Albayrak ve Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum" 15:24
Juventus'ta Kenan krizi! Juventus'ta Kenan krizi! 15:17
Daha Eski
G.Saray'dan Griezmann bombası! G.Saray'dan Griezmann bombası! 15:13
Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! 15:05
Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! 14:51
F. Karagümrük ile İstanbulspor beraberliğe razı! F. Karagümrük ile İstanbulspor beraberliğe razı! 14:49
Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? 14:42
F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... 14:31