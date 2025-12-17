Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA👇🏼