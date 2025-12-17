Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA👇🏼
