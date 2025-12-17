Fenerbahçe'de Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzalandı

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Futbol Direktörü Devin Özek ile Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

"BU BÜYÜK CAMİADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kuzey Sapaz yaptığı açıklamada: "Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim." dedi.

"CAMİAMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kamil Efe Üregen ise "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum." şeklinde konuştu.