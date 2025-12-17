Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı | Hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası canlı izle!

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde sergilediği üstün performansla göz dolduran bordo-mavililer, aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda da yakalayarak müzeyi 10. kez almanın peşinde. Papara Park'ta oynanacak müsabakada, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Vişça ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme Alanya karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Folcarelli ve Mustafa da sahada olamayacak. Rotasyon kadroyla sahaya çıkacak Fırtına'nın muhtemel 11'leri ve maçın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçının detayları...

TRABZONSPOR- CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Papara Park'taki karşılaşma, Mehmet Türkmen'in düdüğüyle, saat 20.30'da start alacak.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk karşılaşması kapsamında oynanacak Trabzonspor-Alanyaspor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.

Alanyaspor: Ertuğrul, N.Lima, F.Aliti, G.Makouta, Ümit, Hadergjonaj, R.Duarte, Fatih, I.Hagi, H.Ui-Jo, U.Ogundu

FATİH TEKKE ROTASYONLU KADROYLA ÇIKACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, az süre verdiği oyuncularını Alanyaspor mücadelesinde değerlendirecek. Bordo-mavililer, 22 Aralık Pazartesi günü ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası için ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Onuacuh ve Oulai bordo-mavili takımdan ayrı kalacak.

ALANYASPOR İLE 22. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, 19'u lig ve 2'si kupada olmak oynanan 21 resmi müsabakada iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Ligdeki 19 maç ve kupada oynanan 2 karşılaşmada her iki takımın da 8'er galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi ile Akdeniz temsilcisi birbirlerine 33 gol attı.

FİNALDE KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Alanyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte kupada 3. kez karşılaşacaklar. Daha önce kupadaki 2 mücadelede kazanan taraf Trabzonspor olmuştu. 2019-2020 sezonunda finalde bordo-mavililer 2-0 galip gelerek 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmişti. Geçtiğimiz sezon ise bordo-mavili ekip rakibini A Grubu'ndaki mücadelede 3-0 mağlup etmişti.

SÜPER LİG'DE ALANYASPOR'A NAMAĞLUP

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı çıktığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer, Tekke yönetiminde 4-3 kazanırken, 2022-23 sezonunda ise Fatih Tekke, İstanbulspor'u çalıştırdığı dönemde 2-1 yine galip gelmişti.

Bu sezon Süper Lig'de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.