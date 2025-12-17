GALATASARAY HABERİ - Icardi’den sert mesaj! “Bana saldırırken kendi sonlarını imzaladılar”

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Arjantinli futbolcu, üstü kapalı mesajlar içeren açıklamasında kendisine yönelik saldırılara sert bir dille karşılık verdi.

Icardi paylaşımında, kendisine zarar vermek için birlikte hareket eden kişilerin bugün kendi aralarında hesaplaşmaya başladığını savunarak, "Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna inanıyorlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulduğunu görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimsenin kalmamasıydı." ifadelerini kullandı.