Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Icardi’den sert mesaj! “Bana saldırırken kendi sonlarını imzaladılar”

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve çarpıcı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Icardi, kendisine yönelik eleştirilere ve iddialara sert ifadelerle yanıt verdi. İşte Icardi'nin o paylaşımı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 21:38
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Arjantinli futbolcu, üstü kapalı mesajlar içeren açıklamasında kendisine yönelik saldırılara sert bir dille karşılık verdi.

Icardi paylaşımında, kendisine zarar vermek için birlikte hareket eden kişilerin bugün kendi aralarında hesaplaşmaya başladığını savunarak, "Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna inanıyorlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulduğunu görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimsenin kalmamasıydı." ifadelerini kullandı.

Yoluna devam ettiğini vurgulayan Arjantinli yıldız, karşısındaki kesimin ise savunulamaz yalanlar içinde birbirine düştüğünü belirtti. Icardi, "Son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Gerçek ortaya çıktığında ne söylemleri ne de cesaretleri kaldı." sözleriyle dikkat çekti.

Paylaşımının devamında metaforik ifadeler kullanan deneyimli golcü, "Ben tartışmadım. Aslan, sırtlanlarla tartışmaz; onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Birlikte güçlü olduklarını sandılar ama gerçek onları ayırdı. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiler." dedi.

Icardi, çok konuşulan mesajını şu sözlerle noktaladı:
"Onları kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken kendi sonlarını imzalıyorlardı. Ben sadece izledim ve bu sonu alkışladım."

İŞTE O PAYLAŞIM

