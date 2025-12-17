CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid turu geçti! Talavera karşısında 3 gollü galibiyet

Real Madrid turu geçti! Talavera karşısında 3 gollü galibiyet

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, 3. Lig temsilcisi Talavera karşısında sahadan 3-2 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Mbappe attığı iki golle geceye damga vurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 01:09
Real Madrid turu geçti! Talavera karşısında 3 gollü galibiyet

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı 3. Lig ekibi Talavera'yı 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. Yıldız isim Kylian Mbappe attığı iki golle takımını sırtlarken maçın en etkili oyuncularından biri oldu.

Karşılaşmanın açılış golü 41. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe'den gelirken Real Madrid ilk yarıyı 45+1. dakikada Manuel Ferrando'nun kendi kalesine attığı golle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Talavera pes etmedi ve oyuna ortak oldu. Ev sahibi ekip 80. dakikada Nahuel Arroyo ile farkı bire indirirken Real Madrid 88. dakikada Mbappe'nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla rahatladı: 3-1. Talavera, 90+1. dakikada Gonzalo de Ronzo ile bir gol daha bulsa da bu geri dönüş tur için yeterli olmadı.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 77. dakikada yerini Aurelien Tchouameni'ye bıraktı.

Bu sonuçla Xabi Alonso'nun ekibi, karşılaşmadan galip ayrılarak Kral Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

