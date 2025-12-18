Gençlerbirliği-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 1. hafta heyecanı, Gençlerbirliği ile Bodrum FK arasında oynanacak önemli karşılaşmayla devam ediyor. Teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından göreve Metin Diyadin'i getirdi. Yeni bir sayfa açan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde çıkacakları bu mücadeleyi kazanarak kupaya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizen Ege temsilcisi ise zorlu Ankara deplasmanından en az bir puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 1. haftada oynanacak Gençlerbirliği-Bodrum FK maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Bodrum fK maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

