Haberler Fenerbahçe Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'in 17. haftasında Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Son maçta Panathinaikos'a kaybeden sarı-lacivertliler, zorlu İtalya deplasmanında çıkış arıyor. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alan Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Olimpia Milano ise 16 maçta 9 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi basketbolseverler, "Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 09:06
Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 17. hafta heyecanı, Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Son olarak Panathinaikos karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu kez İtalya deplasmanında kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 15 maçta elde ettiği 9 galibiyetle dikkat çekerken, 6 yenilgi sonucunda ligde 9. basamakta yer alıyor. Ev sahibi Olimpia Milano ise oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet alarak 10. sırada bulunuyor. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanacak Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Cloud'da oynanacak Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLIMPIA MILANO İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDA 27. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan takımı da 9 defa kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 91-85 kaybederken, Milano'da ise 100-76'lık skorla galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

MARKO GUDURIC ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe Beko formasıyla iki farklı dönemde mücadele eden Marko Guduric, bugün sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele edecek. Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu kazanan Guduric, geçtiğimiz sezon EuroLeague'i de kazanan kadroda yerini aldı. Sırp basketbolcunun eski takımına karşı nasıl mücadele edeceği merak edilirken, bu sezon İtalyan temsilcisiyle Euroleague'de 14 maçta 9.0 sayı, 3.1 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Bu kadar fazla..."
