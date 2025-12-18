Fenerbahçe'nin golcüsü kim olacak? A planı Sörloth B planı...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Alexander Sörloth ismi için çaba gösterirken alternatifini ise belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe bir golcü alacak ancak isim konusunda netlik yok. Başkan Sadettin Saran'ın 'hayal transferi' olarak görülen Alexander Sörloth'a güveni tam.

Norveçli oyuncunun hem gol hem de asist katkısı ile takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor. Ayrıca 30 yaşındaki ismin alınması halinde gelecek 3-4 yılın güvence altında olacağı düşünülüyor.

Atletico Madrid'in 35 milyon Euro bonservis talep ettiği Sörloth için Fenerbahçe cephesi bu rakamı yüksek bulsa da, pazarlıklarla 30 milyon Euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor. Tecrübeli golcünün yıllık 10 milyon Euro maaşa sıcak baktığı öğrenildi.

30 yaşında, 1.95 boyundaki Sörloth, 2020- 21 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig'de 24 golle, Türkiye Kupası'nda da 7 golle kral oldu.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin B planı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi Romelu Lukaku. Belçika Milli Takımı'ndan tanışıklığı bulunan Tedesco'nun, sırtı dönük oynayabilen, güçlü ve fiziksel bir forvet istemesi Lukaku'yu ön plana çıkarıyor.

32 yaşındaki yıldızın transferinin, Sörloth'a kıyasla daha kolay olduğu belirtilirken Napoli'nin 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi bulunuyor.

