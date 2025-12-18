CANLI SKOR ANA SAYFA
Talisca'dan transferde çılgın talep! İstediği ücret...

Talisca'dan transferde çılgın talep! İstediği ücret...

Fenerbahçe'nin son olarak sahasında Tümosan Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış alan Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak istediği o ücret gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 10:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca'dan transferde çılgın talep! İstediği ücret...

Domenico Tedesco yönetiminde gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin tüm kulvarlardaki en golcü ismi olan Anderson Talisca hakkında spekülasyonlar çoğalıyor. 2026 yazında kontratı bitecek olan yıldız futbolcu için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Talisca'dan transferde çılgın talep! İstediği ücret...

Bolavip'te yer alan habere göre, Anderson Talisca'nın gelecek sezon için Brezilya temsilcisi Corinthians ile görüşmeler yaptığı ve oyuncunun talep ettiği yıllık ücretin netleştiği belirtildi. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerinde bir gün Corinthians forması giymeyi hayal ettiği, adının Flamengo ile anılmasına rağmen bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı ifade edildi.

Talisca'dan transferde çılgın talep! İstediği ücret...

Talisca'nın, Corinthians'tan aylık 2 milyon Brezilya Real (yıllık yaklaşık 3.7 milyon euro) maaş ve kazanılacak kupalara bağlı primler talep ettiği söylendi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu, 13 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

