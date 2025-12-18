Galatasaray'da flaş kaleci kararı! Yeni yıldan sonra...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Kritik karşılaşma öncesinde Cimbom'da kaleci mevkisi için dikkat çeken bir karar alındı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrasında eldivenleri giyen Günay Güvenç, yeni yıla kadar kaleyi koruyacak.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında görev alacak Günay Güvenç, Süper Kupa'da Uğurcan Çakır'ın iyileşmesiyle yeni yıldan sonra kulübeye geri dönecek.
