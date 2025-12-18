CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş kaleci kararı! Yeni yıldan sonra...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Teknik Direktör Okan Buruk'un kaleci mevkisi için dikkat çeken bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 11:48
Galatasaray son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom bu maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesinde Cimbom'da kaleci mevkisi için dikkat çeken bir karar alındı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrasında eldivenleri giyen Günay Güvenç, yeni yıla kadar kaleyi koruyacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında görev alacak Günay Güvenç, Süper Kupa'da Uğurcan Çakır'ın iyileşmesiyle yeni yıldan sonra kulübeye geri dönecek.

Galatasaray
