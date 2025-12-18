CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler için transferde bomba iddia! Florian Wirtz ile...

Arda Güler için transferde bomba iddia! Florian Wirtz ile...

İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun Liverpool'da top koşturan Florian Wirtz ile transferde takas edilebileceği iddia edildi. İşte gündem olan o haber...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 13:19
Arda Güler için transferde bomba iddia! Florian Wirtz ile...

Sezon başında Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevini devralan Xabi Alonso, Real Madrid'de eleştirilmeye başlandı. Eflatun-beyazlıların üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası, Xabi Alonso kadar oyuncular da eleştirilerin hedefinde yer aldı.

'XABI İLE ARDA'NIN İLİŞKİSİ BOZULDU'

İspanyol basınında eleştirilen isimlerden bir tanesi de milli futbolcumuz Arda Güler. 20 yaşındaki genç futbolcunun, performansı sebebiyle Manchester City ile oynanan maçta Xabi Alonso tarafından ilk 11'de yer bulamadığından söz edilmişti. İddialara göre Arda'nın, bu maçtan sonra Xabi Alonso ile olan ilişkisi de ciddi şekilde bozuldu.

WIRTZ-ARDA TAKASI

Bu gelişmelerin ardından, İngiltere basınında ise olası bir ayrılık senaryosu dillendirilmeye başlandı. Gündemdeki iddialara göre, Liverpool ile bir takas ihtimali masaya yatırıldı ve Florian Wirtz ismi öne çıktı.

ALONSO SICAK BAKIYOR

Liverpool'un Arda Güler için daha önce ilgi göstermesini fırsat olarak kullanmak isteyen Real Madrid'in, Wirtz-Arda takasından memnun olacağı aktarıldı. Olası takası Xabi Alonso'nun da talep edeceği, eski oyuncusuyla LaLiga'da buluşmaya sıcak baktığı ifade edildi.

ARDA + PARA OLABİLİR

Wirtz'in Liverpool kariyerine beklenildiği başlamamasına ve Arda Güler'e ilgi duymasına rağmen 130 milyon euro'nun üzerinde bir bedel ödemiş olmasının, bu takası oldukça zor kıldığı da belirtildi. İngiliz kulübünün, Wirtz'i gözden çıkarmaya niyetli olmadığı ve takasın gerçekleşmesi halinde Real Madrid'den ekstra bir ücret talep edeceği vurgulandı.

İŞTE O HABER

