Haberler Galatasaray İşte Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu!

İşte Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 14:12
İşte Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım I Grubu'nda mücadele edecek.

Galatasaray, I Grubu'nda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken, diğer 2 rakibi ise play-in maçlarının ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Holon-Trapani Shark ile Mersinspor-Le Mans Sarthe Basket eşleşmelerinin galipleriyle grup müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

Bu arada Türk temsilcilerinden TOFAŞ da play-in mücadelesinde Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. TOFAŞ, rakibine üstünlük kurması halinde son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.

Son 16 turu 20-21 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Grup mücadeleleri 17-18 Mart'ta sona erecek.

