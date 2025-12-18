Fenerbahçe'ye Eyüpspor maçı öncesi büyük müjde!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Ligde 2.'lik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Futbolcunun sağlık durumu Teknik Direktör Domenico Tedesco tarafından dikkatle takip ediliyor.
