Fenerbahçe'ye Eyüpspor maçı öncesi büyük müjde!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ederken sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. O müjdeli haber, Eyüpspor maçı öncesi sarı-lacivertli camiayı bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 14:41 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 14:42
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Kanarya bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ligde 2.'lik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlileri sevindiren haber geldi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Futbolcunun sağlık durumu Teknik Direktör Domenico Tedesco tarafından dikkatle takip ediliyor.

Anasayfa
