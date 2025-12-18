CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Napoli-Milan MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Milan MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Napoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Antonio Conte ve Massimiliano Allegri'nin kozlarını paylaşacağı turda final biletini almak isteyen takımlar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Suudi Arabistan'da oynanacak mücadelede hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Napoli-Milan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Napoli-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 13:27
Napoli-Milan MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Süper Kupa'da heyecan yarı final etabıyla doruğa çıkıyor. Napoli ile Milan'ı karşı karşıya getirecek bu kritik mücadelede, iki deneyimli teknik adam Antonio Conte ve Massimiliano Allegri'nin taktik savaşı futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Final biletini kapmak isteyen iki dev ekip de hata yapma lüksünün olmadığı bu karşılaşmaya büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele öncesinde kimin sahadan galip ayrılacağı merak konusu olurken, futbol tutkunları da karşılaşmayı canlı izleyebilmek için yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Napoli-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Napoli Milan maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

NAPOLI-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Awwal Park'ta oynanacak Napoli-Milan maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-MILAN MAÇI CANLI İZLE

NAPOLI-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Neres; Hojlund

Milan: Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku

