Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken yorum!

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken yorum!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Usta yorumcu Zeki Uzundurukan bu karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 08:42
Spor yazarları Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - FAZLA ROTASYON YAPARSAN KAYBEDERSİN!

Trabzonspor, Papara Park'ta Alanyaspor karşısında kötü bir ilk yarı oynadı. Bordo mavililerde tam 10 eksik vardı. Ayrıca bol rotasyonlu bir kadro ile sahada yer aldı Fırtına. Bu büyük bir riskti. Fatih hoca; Onana, Mustafa, Oulai, Zubkov ve Muçi'nin yerine; Onuralp, Pina, Bouchouari, Cihan ve Sikan'a görev verdi. Bordo-mavili takım, ilk 45'te pozisyona girmekte çok zorlandı. Son derece yavaş oynayan Trabzonspor, Augusto ile ilk yarının son anlarında bir pozisyon yakaladı ama cılız şut kalecide kaldı. Alanyaspor ise zaman zaman etkili oldu. Efecan'ın kenar ortasında Güven Yalçın ile golü buldu konuk ekip. Bu golde Pina, Güven'e rahat bir vuruş şansı verdi.

Spor yazarları Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Alanyaspor çok iyi savunma yaptı. Trabzonspor ikinci yarıya daha derli toplu, daha hırslı başladı. Sikan'ın bir şutu var ki, harika bir vuruştu ama top, direkte patladı. Fatih Tekke baktı ki Trabzonspor sonuç üretemiyor. Hemen üç değişiklik birden yaptı. Olaigbe, Cihan ve Serdar kenara gelirken; Zubkov, Muçi ve Saviç oyuna dahil oldu. Bu arada Onuralp, karşı karşıya pozisyonda Hwang'ın şutunu çok iyi çıkardı. Olaigbe vasat bir kenar oyuncusu. Ne orta yapmayı biliyor ne de adam geçmesini... Pişmesi için kiraya verilmesinde fayda var.

Spor yazarları Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Cihan Çanak geldiği günden beri bir arpa boyu yol kat edemedi. Arif Boşluk çok çalışıp, ritim yakalamalı. Yavaş ve güçsüz! Trabzonspor'un ocak ayındaki ara transfer döneminde çok oyuncuya ihtiyacı var. Bir stoper, bir yedek sağ bek, bir orta saha, bir sol kenar mutlaka alınmalı. Asıl hedefi kupa şampiyonluğu olması gereken Trabzonspor, sahaya en iyi 11'i ile çıkmalıydı. Bu kadar fazla rotasyon yapma lüksü yok Trabzonspor'un.

Spor yazarları Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Sonuçta kadro belli, kalite belli. İkinci yarıda Alanyaspor kalecisi Victor muazzam kurtarışlar yaptı. Hem de ne kurtarışlar! Trabzonspor gruplara kötü başladı. Önünde İstanbulspor, Fethiyespor ve Başakşehir maçları var. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale çıkıyor. Ya da en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale adını yazdıracak. Bekleyip göreceğiz.

