2026 Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Türkiye katılırsa ne kadar kazanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde turnuvada dağıtılacak para ödüllerini kamuoyuyla paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte ev sahipliği yapacağı organizasyonda toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Bu rakam, Katar 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor.

FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın şampiyonu 50 milyon dolar kazanacak. Finali kaybeden takım 33 milyon dolar, üçüncü olan ekip 29 milyon dolar, dördüncü ise 27 milyon dolar ile ödüllendirilecek.

2026 Dünya Kupası ödül dağılımı şu şekilde:

Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5–8. sıra: 19 milyon dolar

9–16. sıra: 15 milyon dolar

17–32. sıra: 11 milyon dolar

33–48. sıra: 9 milyon dolar

Ayrıca turnuvaya katılan her takıma 1,5 milyon dolar katılım bedeli ödenecek.

TÜRKİYE İÇİN OLASI KAZANÇ

2026 Dünya Kupası'na katılabilmek adına play-off oynayacak olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvada yer alması halinde en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek. Bu rakam; 1,5 milyon dolar katılım bedeli ile en az 9 milyon dolarlık performans ödülünden oluşuyor.