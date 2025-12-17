CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol 2026 Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Türkiye katılırsa ne kadar kazanacak?

2026 Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Türkiye katılırsa ne kadar kazanacak?

FIFA, ABDMeksikaKanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın para ödüllerini açıkladı. Toplam ödül havuzu 2022’ye göre yüzde 50 artarken A Milli Takımımız turnuvaya katılması halinde ciddi bir gelirin sahibi olacak. İşte o dev rakam...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 01:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2026 Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Türkiye katılırsa ne kadar kazanacak?

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde turnuvada dağıtılacak para ödüllerini kamuoyuyla paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte ev sahipliği yapacağı organizasyonda toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Bu rakam, Katar 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor.

FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın şampiyonu 50 milyon dolar kazanacak. Finali kaybeden takım 33 milyon dolar, üçüncü olan ekip 29 milyon dolar, dördüncü ise 27 milyon dolar ile ödüllendirilecek.

2026 Dünya Kupası ödül dağılımı şu şekilde:

Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5–8. sıra: 19 milyon dolar

9–16. sıra: 15 milyon dolar

17–32. sıra: 11 milyon dolar

33–48. sıra: 9 milyon dolar

Ayrıca turnuvaya katılan her takıma 1,5 milyon dolar katılım bedeli ödenecek.

TÜRKİYE İÇİN OLASI KAZANÇ

2026 Dünya Kupası'na katılabilmek adına play-off oynayacak olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvada yer alması halinde en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek. Bu rakam; 1,5 milyon dolar katılım bedeli ile en az 9 milyon dolarlık performans ödülünden oluşuyor.

REKLAM- TÜRK TELEKOM
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
Trabzonspor gole çok yaklaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joao Pereira: Oyuncularımı tebrik ediyorum Joao Pereira: Oyuncularımı tebrik ediyorum 23:43
Bouchouari: Bu maçtan çıkaracağımız dersler var Bouchouari: Bu maçtan çıkaracağımız dersler var 23:41
Pina: Maalesef istediğimiz golü bulamadık Pina: Maalesef istediğimiz golü bulamadık 23:31
Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! 23:13
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 23:00
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 22:57
Daha Eski
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 22:43
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 22:27
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 22:05
Alexis Antunes Göztepe'de! Alexis Antunes Göztepe'de! 21:58
Icardi’den sert mesaj! Icardi’den sert mesaj! 21:38
Tekke: Trabzonspor iyi yolda! Tekke: Trabzonspor iyi yolda! 20:23