Galatasaray’dan Rüdiger hamlesi! Transfer için Sane devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Avrupa hedefini büyüten Galatasaray, savunmayı tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger için şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Sarı-kırmızılı takımda savunmaya takviye arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Takımda yaşanan sakatlıklar ve kenarda bekleyen isimlerin formsuzluğu nedeniyle ara transfer döneminde vites yükseltecek olan G.Saray yönetimi, dünyaca ünlü yıldızlara yöneldi.
Avrupa'da daha büyük hedeflere gitmek için önce savunmasını sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'i renklerine katmak istiyor.
SANE İKNA EDECEK
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rüdiger'i ocak ayında getirmeye çalışan sarı-kırmızılılar, İspanya'ya çıkarma yapacak. Transferde menajer George Gardi'yi görevlendiren Başkan Dursun Özbek, Alman yıldızı haziranı beklemeden getirmek istiyor.
Rüdiger'in Almanya Milli Takımı'ndan da yakın arkadaşı olan Leroy Sane de transferde topa girecek. G.Saray'ı ve buradaki hedefleri anlatacak olan Leroy Sane'nin arkadaşını ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.