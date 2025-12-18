Galatasaray’dan Rüdiger hamlesi! Transfer için Sane devrede

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Avrupa hedefini büyüten Galatasaray, savunmayı tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger için şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Sarı-kırmızılı takımda savunmaya takviye arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Takımda yaşanan sakatlıklar ve kenarda bekleyen isimlerin formsuzluğu nedeniyle ara transfer döneminde vites yükseltecek olan G.Saray yönetimi, dünyaca ünlü yıldızlara yöneldi.

Avrupa'da daha büyük hedeflere gitmek için önce savunmasını sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'i renklerine katmak istiyor.

SANE İKNA EDECEK

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rüdiger'i ocak ayında getirmeye çalışan sarı-kırmızılılar, İspanya'ya çıkarma yapacak. Transferde menajer George Gardi'yi görevlendiren Başkan Dursun Özbek, Alman yıldızı haziranı beklemeden getirmek istiyor.

