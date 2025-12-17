CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN Londra’da uzatmada yıkıldı!

Beşiktaş GAİN Londra’da uzatmada yıkıldı!

BKT Avrupa Kupası’nda London Lions deplasmanına çıkan Beşiktaş GAİN, normal süresi berabere biten mücadelede uzatmada 98-96 mağlup oldu ve 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 01:22
Beşiktaş GAİN Londra’da uzatmada yıkıldı!

BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, deplasmanda İngiliz temsilcisi London Lions'a uzatmada 98-96 mağlup oldu.

Dengeli başlayan mücadelenin 7.dakikasında ilk kez öne geçen (16-13) ev sahibi ekibe Brown'ın üst üste iki üçlüğüyle yanıt veren siyah-beyazlı ekip, 5 sayılık avantaj yakalasa da bunu koruyamadı ve London Lions ilk çeyreği Adamu'nun üç sayılık atışıyla 24-21 önde tamamladı.

Mathews'ın basketleriyle 15. dakikada 38-32 üstünlük sağlayan Beşiktaş GAİN, son bölümde Kamagate ve Lemar ile farkı koruyarak devreye 48-43 önde girdi.

23. dakikada farkı 8 sayıya kadar (51-59) çıkaran Beşiktaş GAİN karşısında uzun süre oyunu geride götüren London Lions 35. dakikada durumu 75-75 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan ve iki takımın da top kayıpları yaptığı son bölümünde bitime 1 dakika kala ev sahibi ekip Reynolds Jr ile 80-79 öne geçti. Reynolds Jr ve Vitto Brown'ın karşılıklı faul atışlarıyla normal süre 84-84 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde daha az hata yapan London Lions, parkeden 98-96 galip ayrılırken, siyah-beyazlı takım BKT Avrupa Kupası'nda 4 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.

