Eczacıbaşı Dynavit’ten net galibiyet! Galatasaray Daikin’e set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, kendi sahasında Galatasaray Daikin'i konuk etti. İstanbul'daki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan turuncu-beyazlı ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Eczacıbaşı Dynavit, kritik anlarda daha az hata yaparak seti 25-23 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, etkili servisleri ve hücum organizasyonlarıyla farkı açtı ve seti 25-17 ile hanesine yazdırdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, 25-21'lik skorla maçı noktaladı.
Toplam 85 dakika süren karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit, takım oyunundaki istikrarıyla öne çıkarken, Galatasaray Daikin zaman zaman direnç gösterse de set kazanmayı başaramadı.