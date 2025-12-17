CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit’ten net galibiyet! Galatasaray Daikin’e set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin’i 3-0 mağlup ederek formunu sürdürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 19:46
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, kendi sahasında Galatasaray Daikin'i konuk etti. İstanbul'daki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan turuncu-beyazlı ekip, rakibini 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk seti büyük çekişmeye sahne olurken Eczacıbaşı Dynavit, kritik anlarda daha az hata yaparak seti 25-23 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, etkili servisleri ve hücum organizasyonlarıyla farkı açtı ve seti 25-17 ile hanesine yazdırdı. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, 25-21'lik skorla maçı noktaladı.

Toplam 85 dakika süren karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit, takım oyunundaki istikrarıyla öne çıkarken, Galatasaray Daikin zaman zaman direnç gösterse de set kazanmayı başaramadı.

