FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan final maçında Ürdün ile Fas karşılaştı.

Fas, uzatmalara giden maçta rakibini Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88 ve 100. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Jamal Sellami'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ürdün'ün gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda Ali Olwan kaydetti.

Bu sonuçla Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI YARIDA KALDI

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üçüncülük maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kaldı.

FIFA'nın açıklamasına göre ilk devresi oynanan karşılaşma, stat yakınındaki şimşek fırtınası yüzünden futbolcu, personel ve taraftar güvenliğini sağlamak amacıyla iptal edildi.

Müsabakanın sonucuyla ilgili karar ise daha sonra FIFA tarafından açıklanacak.