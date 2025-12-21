Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

Victor Osimhen'in Afrika Kupası'ndaki geleceği ve Mauro İcardi'nin de sakatlık sonrasında beklenen seviyesinden uzak olması nedeniyle forvete geçici bir çözüm arayan G.Saray yönetimi, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Elye Wahi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, forvetteki alternatif sayısını yükseltmek istiyor. Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu için kiralama yoluna gidecek olan sarı-kırmızılılar, zorunlu olmayan satın alma maddesini sözleşmeye ekletecek.