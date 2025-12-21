CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Forvette geçici çözüm arayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'yi zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamak için düğmeye basıyor. Genç golcü transfer için yeşil ışık yaktı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

Victor Osimhen'in Afrika Kupası'ndaki geleceği ve Mauro İcardi'nin de sakatlık sonrasında beklenen seviyesinden uzak olması nedeniyle forvete geçici bir çözüm arayan G.Saray yönetimi, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Elye Wahi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, forvetteki alternatif sayısını yükseltmek istiyor. Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu için kiralama yoluna gidecek olan sarı-kırmızılılar, zorunlu olmayan satın alma maddesini sözleşmeye ekletecek.

Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

ALMANYA SEFERİ BAŞLIYOR

Bu sezon Alman ekibinde sadece hamle oyuncusu olarak toplamda 14 maçta sadece 400 dakika forma giyebilen Wahi, 1 gol atarken 3 de asiste imzasını attı. Son yıllarda gittiği takımlarda tutunamayan ancak büyük bir potansiyeli olan Fransız yıldız da parçalı formayı giyip yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

Düşük bir maliyetle forvetteki sorunu çözmek isteyen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa maçının ardından çalışmalarına hız vererek Almanya'ya bir çıkarma düzenleyecek. Frankfurt'un da bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

GALATASARAY'A KARŞI ASİST YAPMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında G.Saray'a karşı ikinci yarıda oyuna dahil olan Wahi, mücadelenin son golünde asisti yapan isim olmuştu. 75'te Knauff'un attığı golün pasını veren Wahi kısa süre içerisinde dikkat çeken bir performansa imzasını atmıştı.

Galatasaray’dan Wahi hamlesi! İşte transfer formülü

83 MİLYON EURO ÖDENDİ

Henüz 22 yaşında olmasına karşın Elye Wahi için bugüne kadar kulüpler çok önemli bonservis bedelleri ödedi. 2023'te Lens, Wahi için Montpellier'e 30 milyon euro ödemişti. 1 yıl sonra Marsilya genç golcüyü Lens'ten 27 milyona transfer ederken bundan da 6 ay sonra Frankfurt oyuncuyu 26 milyon euro'ya aldı. Wahi'ye sadece 2.5 senede 83 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı.

Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 21 Aralık
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Aslan'da hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:04
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Daha Eski
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." 00:37
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 00:37
Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! 00:37
F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! 00:37