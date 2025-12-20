Juventus’tan kritik galibiyet! Roma’yı 2-1'le geçti

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Roma'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Juventus'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Francisco Conceiçao ve 70. dakikada Lois Openda'dan geldi. Roma'nın tek golünü ise 75. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.
Karşılaşmada milli futbolcular da forma giydi. Juventus'ta Kenan Yıldız 89 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika tamamladı.
Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus puanını 29'a yükselterek haftayı 5. sırada kapattı. Roma ise 30 puanla 4. sırada yer aldı.
Serie A'da gelecek hafta Juventus, deplasmanda Pisa'ya konuk olacak. Roma ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.