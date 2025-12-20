CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Juventus’tan kritik galibiyet! Roma’yı 2-1'le geçti

Serie A’nın 16. haftasında Juventus, Allianz Stadyumu’nda konuk ettiği Roma’yı Conceiçao ve Openda’nın golleriyle mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 00:45
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Roma'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Francisco Conceiçao ve 70. dakikada Lois Openda'dan geldi. Roma'nın tek golünü ise 75. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.

Karşılaşmada milli futbolcular da forma giydi. Juventus'ta Kenan Yıldız 89 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika tamamladı.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Juventus puanını 29'a yükselterek haftayı 5. sırada kapattı. Roma ise 30 puanla 4. sırada yer aldı.

Serie A'da gelecek hafta Juventus, deplasmanda Pisa'ya konuk olacak. Roma ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.

