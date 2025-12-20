CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 6 futbolcu Beşiktaş derbisinde olmayacak!

Fenerbahçe'de 6 futbolcu Beşiktaş derbisinde olmayacak!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Ederson ve Jhon Duran'ın izinli olarak ayrıldıklarını ve Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceklerini açıkladı. İşte sarı lacivertlilerde derbide olmayacak 6 futbolcu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 22:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de 6 futbolcu Beşiktaş derbisinde olmayacak!

Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık'ta Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi kadro durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Ederson ve Jhon Duran'ın, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle daha önce kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda maç kadrosunda yer almayacakları belirtildi. Söz konusu durumun, sezon başından bu yana devam eden yoğun maç programı kapsamında sporcuların insani hassasiyetlerine saygı çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

Ayrıca Fred'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun ise sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Takımımızda yer alan futbolcularımızdan Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaklardır. Söz konusu durum, sezon başından bu yana devam eden yoğun müsabaka programı kapsamında sporcularımızın insani hassasiyetlerine saygı gösterilmesi anlayışıyla değerlendirilmiştir. Diğer futbolcularımızdan Fred cezası nedeniyle; Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecektir. Kulübümüz; sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir. Futbol A Takımımız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı!
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 2 yıldız Beşiktaş derbisinde olmayacak! F.Bahçe'de 2 yıldız Beşiktaş derbisinde olmayacak! 21:48
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 21:47
Manisa FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı! Manisa FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı! 21:17
Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi! Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi! 21:16
Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri! Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri! 21:14
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 20:53
Daha Eski
Rafa Silva'ya tepki! Maç öncesi görüntüleri... Rafa Silva'ya tepki! Maç öncesi görüntüleri... 20:47
Burhan Felek’te sürpriz sonuç! Burhan Felek’te sürpriz sonuç! 20:30
G.Saray Kasımpaşa maçına hazır G.Saray Kasımpaşa maçına hazır 20:13
Trabzonspor evinde F.Bahçe'yi devirdi! Trabzonspor evinde F.Bahçe'yi devirdi! 20:11
M. City Etihad’da rahat kazandı! M. City Etihad’da rahat kazandı! 20:07
Tedesco: Haberleri görünce şok olduk! Tedesco: Haberleri görünce şok olduk! 19:49