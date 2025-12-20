CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu düşünüyoruz"

Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu düşünüyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Transfer dönemi hakkında konuşan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, 4-6 oyuncu düşündüklerini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 22:53
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu düşünüyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın mücadelenin ardından transfer dönemiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

"4-6 OYUNCU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Görüştüğümüz oyuncular var. Serkan konuşuyor sürekli. 4-6 oyuncu düşünüyoruz. Ne kadarını alabiliriz, ne şartlarda alabiliriz zaman gösterecek. Mutlaka 5-6 takviye yapmamız lazım. Yeterli mi? Değil. Yazın bir o kadar daha takviye gerekecek. "

"OYUNCU DEĞİŞTİRİRKEN EKİPLE KAVGA EDİYORUZ"

Hedefe oynamak istiyorsak güçlü kadroyla taraftarımızın önünde olmalıyız. Taraftarımız haklı ama kadronun da buna karşılık verecek seviyede olması gerekiyor. Bir takımda güç dengesi önemlidir. İnşallah bunu zamanla sağlayacağız. Çok acı çektik ilk yarı, taraftarımız da biz de çektik. Biz içeride, kenarda çok zorlanıyoruz. Oyuncu değiştirirken kenarda ekiple 15 dakika kavga ediyoruz. Bu kadar zor olmamalı. İnşallah düzeleceğiz."

