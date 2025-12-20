CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u tek golle geçti! İşte maçın özeti

Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u tek golle geçti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:59 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 22:14
Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u tek golle geçti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi siyah beyazlılar Milot Rashica'nın 64. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş puanını 29'a yükseltti.

Rizespor ise 18 puanda kaldı.

RASHİCA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.

Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

ABRAHAM DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli golcüsü Tammy Abraham ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 40'ıncı dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde Samet ile çarpışan Tammy Abraham, yerden kalkamadı. Daha sonra oyuna devam eden Abraham, bir süre sonra kendini yeniden yere bıraktı ve değişiklik istediğini yedek kulübesine bildirdi. Abraham'ın yerine 45'inci dakikada genç futbolcu Devrim Şahin oyuna dahil oldu.

DJALO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacı Tiago Djalo, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

4 MAÇ SONRA EVİNDE KAZANDI

Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe'de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı. Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK'yla da berabere kaldı.

