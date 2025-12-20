CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu: Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım!

Ersin Destanoğlu: Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta kaleci Ersin Destanoğlu, galibiyetin ardından takımın savunma direncine ve kazanma alışkanlığının önemine dikkat çekti. İşte Destanoğlu'nun açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 22:25
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ersin Destanoğlu: Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek önemli bir üç puan aldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların file bekçisi Ersin Destanoğlu, galibiyeti ve takımın performansını değerlendirdi.

Destanoğlu, kazanmanın moral açısından kritik olduğunun altını çizerek, "Kazandığımız için mutluyuz. Altı maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutmakta zorlanıyorduk. Artık kazanma alışkanlığını yakalamamız gerekiyor. Bugünkü maç bunun için önemli bir adım oldu," dedi.

Savunma uyumuna da değinen genç kaleci, "Demir Ege, Kartal ve Orkun defansa inanılmaz destek verdiler. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncularımız kısa olduğu için bu planı uyguladık ve herkes elinden geleni yaptı," ifadelerini kullandı.

Son dakikalarda yaptığı kritik kurtarışa da vurgu yapan Destanoğlu, "90 dakika boyunca oyunun içinde kalmaya çalıştım. Son anlarda yaptığım kurtarışla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana," diye konuştu.

Altyapı vurgusunu da ihmal etmeyen Ersin Destanoğlu, "Bizler altyapıdan çıkıp hayallerine kavuşmuş oyuncularız. Beşiktaş formasıyla daha iyi işler yapmak istiyoruz. Taraftarımıza daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Sergen Yalçın'dan flaş Rafa Silva sözleri! "Elimde patladı"
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
F.Bahçe'de 6 isim derbide yok!
F.Bahçe maç fazlasıyla lider!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rashica: Reaksiyon göstermek önemliydi! Rashica: Reaksiyon göstermek önemliydi! 22:19
F.Bahçe maç fazlasıyla lider! F.Bahçe maç fazlasıyla lider! 21:59
Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! 21:58
F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! 21:48
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 21:47
Manisa FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı! Manisa FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı! 21:17
Daha Eski
Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi! Beşiktaş’tan devre arası VAR tepkisi! 21:16
Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri! Tedesco'dan maç sonu flaş transfer sözleri! 21:14
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 20:53
Rafa Silva'ya tepki! Maç öncesi görüntüleri... Rafa Silva'ya tepki! Maç öncesi görüntüleri... 20:47
Burhan Felek’te sürpriz sonuç! Burhan Felek’te sürpriz sonuç! 20:30
G.Saray Kasımpaşa maçına hazır G.Saray Kasımpaşa maçına hazır 20:13