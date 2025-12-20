Ersin Destanoğlu: Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek önemli bir üç puan aldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların file bekçisi Ersin Destanoğlu, galibiyeti ve takımın performansını değerlendirdi.

Destanoğlu, kazanmanın moral açısından kritik olduğunun altını çizerek, "Kazandığımız için mutluyuz. Altı maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutmakta zorlanıyorduk. Artık kazanma alışkanlığını yakalamamız gerekiyor. Bugünkü maç bunun için önemli bir adım oldu," dedi.

Savunma uyumuna da değinen genç kaleci, "Demir Ege, Kartal ve Orkun defansa inanılmaz destek verdiler. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncularımız kısa olduğu için bu planı uyguladık ve herkes elinden geleni yaptı," ifadelerini kullandı.

Son dakikalarda yaptığı kritik kurtarışa da vurgu yapan Destanoğlu, "90 dakika boyunca oyunun içinde kalmaya çalıştım. Son anlarda yaptığım kurtarışla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana," diye konuştu.

Altyapı vurgusunu da ihmal etmeyen Ersin Destanoğlu, "Bizler altyapıdan çıkıp hayallerine kavuşmuş oyuncularız. Beşiktaş formasıyla daha iyi işler yapmak istiyoruz. Taraftarımıza daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.