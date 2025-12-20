Rashica’dan galibiyet yorumu: Reaksiyon göstermek önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlı ekibe üç puanı getiren golü kaydeden Milot Rashica, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Rashica, takımın ortaya koyduğu reaksiyonun önemine dikkat çekti:

"3 puanı aldığımız için mutluyum. Reaksiyonu göstermemiz önemliydi. Mükemmel oynamamış olsak da hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor. Daha fazla gol atsak bizim için daha iyi olurdu. Taraftarımıza mücadele ettiğimizi ve geliştiğimizi göstermek istedik."

Forvet pozisyonunda görev almasına da değinen Kosovalı oyuncu, bu rolün kendisi için avantaj sağladığını belirtti:

"Aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de genelde sağ kanatta oynadım ama kariyerimde sol kanat, sol iç ve santrfor da oynadım. Forvette oynamak benim için daha iyiydi; arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı ve golü böyle bulduk. Oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım."