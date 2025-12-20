CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 22:25
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Siyah beyazlılarda Kartal Kayra Yılmaz mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra Yılmaz: "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için 4 maçlık bir galip gelememe problemi vardı. Onu kırmış olduk. İyi hazırlandık. Hoca değişikliğiyle beraber iyi bir takım vardı karşımızda. Zaaflarını da çalıştık. Birazcık gitgelli maç oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü kupa maçı var önümüzde. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Umarım oradan da 3 puanla döneriz ve güzel başlangıç yaparız kupaya.

Ersin de Rıdvan da Ege de Devrim de genç kardeşlerim, çok iyi performans gösterdiler. Ersin ve Rıdvan devamlı oynayıp katkı sağlıyorlar. Bugün de iyi oynadılar. Biz takım olarak iyi oynadık aslında. İçeride de aynı şeyleri dile getirdik. Biz devam edeceğiz. Hocamızın şans verdiği anlarda yüzde yüzümüzü vereceğiz."

