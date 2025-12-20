HaberlerFenerbahçe Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! “Mesajlar espri amaçlıydı”
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol altına alınan Sadettin Saran'ın yaklaşık 3 saat süren savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtlarının "film repliklerine dayanan şakalar" olduğunu savunurken, Assos ve İstanbul'daki ikametlerinde ele geçirilen maddelerin kendisine ait olmadığını belirterek parmak izi incelemesi talep etti. İşte detaylar...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Sadettin Saran, üzerine atılı suçlamalar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. İşlemlerin ardından Saran adliyeden ayrıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre yaklaşık 3 saat süren savcılık ifadesinde Saran'a, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtları soruldu. Saran, Cebeci ile yaklaşık üç yıl önce mesajlaşma yoluyla tanıştıklarını ifade ederek, söz konusu yazışmaların 17–18 ay öncesine ait olabileceğini ve içeriklerin "izledikleri filmlerden alınan repliklere dayalı, kendi aralarındaki şakalar" olduğunu söyledi. Uyuşturucu yetiştirdiği ya da kullandığı iddialarını kesin bir dille reddetti.
İfadede yer alan "çok içtik", "kafam güzel" gibi mesajlara da açıklık getiren Saran, bu yazışmaların Hırvatistan'dan gelen özel bir şarapla ilgili olduğunu, kendisinin yarım kadeh içtiğini, Cebeci'nin ise daha fazla şarap tükettiğini belirtti. Ses kayıtlarında geçen uyarı ifadelerinin de alkol tüketimiyle ilgili olduğunu savundu.
Cebeci'nin mesajlarında yer alan "bahçeden topla getir" ve benzeri ifadeler için Saran, bunların izledikleri bir filmde geçen repliklerden esinlenen metaforlar olduğunu, gerçek bir eyleme işaret etmediğini kaydetti. Hayatındaki tek bağımlılığın spor olduğunu vurgulayan Saran, geçmişte yalnızca stresli dönemlerde kendisine verilen organik sakinleştiriciler kullandığını, bunların uyuşturucu içerdiğini düşünmediğini ifade etti.
İstanbul ve Assos'taki evlerinde ele geçirilen maddelere ilişkin olarak ise Saran, söz konusu kalıntıların uyuşturucu olmadığını öne sürdü. İstanbul'daki evde bulunan kavanozdaki kalıntıların kızına ait ilaç tozları olabileceğini, Assos'taki evde ele geçen maddelerin ise sinekleri uzaklaştırmak amacıyla yakılan lavanta, adaçayı ve kahve kalıntıları olduğunu söyledi.
İlk testlerde maddelerde uyuşturucu kalıntısına rastlandığının hatırlatılması üzerine Saran, kriminal inceleme sonucunun beklenmesini talep ederek, "Bu evlerde çok sayıda misafir ağırlanıyor. Maddeler bana ait değil. Üzerlerinde parmak izi incelemesi yapılmasını istiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.