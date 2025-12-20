Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! “Mesajlar espri amaçlıydı”

Sabah'ta yer alan habere göre yaklaşık 3 saat süren savcılık ifadesinde Saran'a, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtları soruldu. Saran, Cebeci ile yaklaşık üç yıl önce mesajlaşma yoluyla tanıştıklarını ifade ederek, söz konusu yazışmaların 17–18 ay öncesine ait olabileceğini ve içeriklerin "izledikleri filmlerden alınan repliklere dayalı, kendi aralarındaki şakalar" olduğunu söyledi. Uyuşturucu yetiştirdiği ya da kullandığı iddialarını kesin bir dille reddetti.