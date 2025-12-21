Galatasaray devre arasına lider gitmek istiyor! İşte Buruk'un 11'i

G.Saray, ilk yarının son haftasında yakaladığı avantajı sürdümek istiyor. Sarı-kırmızılılar bugün ligin alt sıralarında yer alan Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Afrika'da bulunan Jakobs, Osimhen ve Lemina ile sakatlığı devam eden kaleci Uğurcan Çakır, Eren ile Singo dışında önemli eksik bir oyuncusu bulunmayan G.Saray, sahaya en ideal kadrosu ile çıkacak. Forvette yine Başakşehir mücadelesinde olduğu İcardi'nin tek başına forma giymesi bekleniyor.

SAVUNMA KURGUSU AYNI Arkasında Yunus, Sane ve Barış Alper'in destek vermesi beklenirken orta alanda ise Torreira ile İlkay Gündoğan ter dökecek. Savunma kurgusu son dönemlerde olduğu gibi Sallai, Davinson, Abdülkerim ve Kazımcan'dan oluşacak. Kalede ise Uğurcan Çakır riske edilmeyeceği için yine Günay Güvenç'in oynaması bekleniyor. Ligin ikinci yarısı öncesinde elinde bulundurduğu avantajı sürdürmek için sahaya 3 puan için çıkacak olan sarı-kırmızılılar, yeni takviyelerle daha da iddialı bir şekilde dönmenin planlarını yapıyor.