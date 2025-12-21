Galatasaray devre arasına lider gitmek istiyor! İşte Buruk'un 11'i
Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım kazanıp ikinci yarı öncesinde avantajını sürdürmek istiyor. İşte zorlu maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri...
G.Saray, ilk yarının son haftasında yakaladığı avantajı sürdümek istiyor. Sarı-kırmızılılar bugün ligin alt sıralarında yer alan Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. Afrika'da bulunan Jakobs, Osimhen ve Lemina ile sakatlığı devam eden kaleci Uğurcan Çakır, Eren ile Singo dışında önemli eksik bir oyuncusu bulunmayan G.Saray, sahaya en ideal kadrosu ile çıkacak. Forvette yine Başakşehir mücadelesinde olduğu İcardi'nin tek başına forma giymesi bekleniyor.
SAVUNMA KURGUSU AYNI
Arkasında Yunus, Sane ve Barış Alper'in destek vermesi beklenirken orta alanda ise Torreira ile İlkay Gündoğan ter dökecek. Savunma kurgusu son dönemlerde olduğu gibi Sallai, Davinson, Abdülkerim ve Kazımcan'dan oluşacak. Kalede ise Uğurcan Çakır riske edilmeyeceği için yine Günay Güvenç'in oynaması bekleniyor. Ligin ikinci yarısı öncesinde elinde bulundurduğu avantajı sürdürmek için sahaya 3 puan için çıkacak olan sarı-kırmızılılar, yeni takviyelerle daha da iddialı bir şekilde dönmenin planlarını yapıyor.
KALEDE RİSKE GİRİLMEYECEK
Süper Lig'in ilk yarısının son maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ı riske etmeyecek. Günay Güvenç'in performansından memnun kalan başırılı çalıştırıcı, Uğurcan'ı sahaya sürüp sakatlığının daha kötü olma ihtimalini ortadan kaldırmak için maça Günay ile çıkma kararı aldı.
ICARDI ŞOV
Osimhen'in yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkacak olan Mauro İcardi, Kasımpaşa maçlarını seviyor. Arjantinli oyuncu rakibine karşı oynadığı son 2 karşılaşmada 3 gol atma şansı buldu. Bu karşılaşmalarda takımına önemli bir katkı sağlayan İcardi, bugün de takımının en önemli gol silahı olacak.
ASLAN 26-9 ÖNDE
İki takım Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı. G.Saray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.