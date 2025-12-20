Afrika Uluslar Kupası 2028’in ardından 4 yılda bir düzenlenecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Afrika Uluslar Kupası, 2028’de yapılacak turnuvanın ardından 4 yılda bir düzenlenecek.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028'de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.

Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.

Ayrıca 2029'dan itibaren "Afrika Milletler Ligi" adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydeden Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

