Arsenal penaltıyla kazandı! Zirvedeki yerini korudu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan, sahadan 1-0'lık skorla ayrılan konuk ekip oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren gol, 27. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Viktor Gyökeres'ten geldi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Londra temsilcisi, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Arsenal, puanını 39'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Üst üste ikinci yenilgisini alan Everton ise 24 puanda kaldı ve haftayı 10. sırada tamamladı.

Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Everton ise deplasmanda Burnley ile karşı karşıya gelecek.