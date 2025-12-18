Samsunspor Mainz 05'e Almanya'da kaybetti! Konferans Ligi'nde son 24'e kaldı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silvan Widmer ve 48. dakikada Nadiem Amiri kaydetti.

Samsunspor Konferans Ligi'nde grupları 10 puanla 12. sırada tamamladı ve adını son 24'e yazdırdı.

Mainz 05 ise puanını 13 yaptı ve 6. olarak ilk 8 takım arasına girdi.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konferans Ligi'nin son haftasındaki Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.

Alman kulübü, Samsunspor'a taraftarının maça yoğun ilgisi nedeniyle ekstra bilet temin etti.

Mainz kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.

Stadyumun tamamını dolduran Mainz 05 taraftarları ise takımlarına koreografi yaparak destek oldu.