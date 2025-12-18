CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Samsunspor Mainz 05'e Almanya'da kaybetti! Konferans Ligi'nde son 24'e kaldı

Samsunspor Mainz 05'e Almanya'da kaybetti! Konferans Ligi'nde son 24'e kaldı

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonucun ardından turnuvada son 24'e adını yazdırdı. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 00:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Mainz 05'e Almanya'da kaybetti! Konferans Ligi'nde son 24'e kaldı

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Silvan Widmer ve 48. dakikada Nadiem Amiri kaydetti.

Samsunspor Konferans Ligi'nde grupları 10 puanla 12. sırada tamamladı ve adını son 24'e yazdırdı.

Mainz 05 ise puanını 13 yaptı ve 6. olarak ilk 8 takım arasına girdi.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konferans Ligi'nin son haftasındaki Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.

Alman kulübü, Samsunspor'a taraftarının maça yoğun ilgisi nedeniyle ekstra bilet temin etti.

Mainz kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.

Stadyumun tamamını dolduran Mainz 05 taraftarları ise takımlarına koreografi yaparak destek oldu.

REKLAM - Türk Telekom
Fenerbahçe Beko İtalya'da galip!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
Okan Buruk: Hem kazandık hem de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! 00:23
Nuri Şahin: Oyuncularımla gurur duyuyorum ama... Nuri Şahin: Oyuncularımla gurur duyuyorum ama... 23:09
Gökdeniz Gürpüz: Onlarla oynamak çok büyük gurur! Gökdeniz Gürpüz: Onlarla oynamak çok büyük gurur! 22:56
Okan Buruk: Hem kazandık hem de... Okan Buruk: Hem kazandık hem de... 22:52
Ahmed Kutucu attığı golü yorumladı! Ahmed Kutucu attığı golü yorumladı! 22:49
Günay Güvenç'ten flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Günay Güvenç'ten flaş Uğurcan Çakır açıklaması! 22:45
Daha Eski
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 22:25
Beşiktaş BOA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti! Beşiktaş BOA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti! 22:09
Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! 21:16
Başakşehir net fırsattan yararlanamadı! İşte o pozisyon Başakşehir net fırsattan yararlanamadı! İşte o pozisyon 21:14
Galatasaray Ahmed Kutucu ile öne geçti! Galatasaray Ahmed Kutucu ile öne geçti! 21:03
PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! 20:19