Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mevcut kadroya hücuma yönelik bir orta saha takviyesi yapmak istiyor. Bu profile uygun olarak düşünülen önemli isimlerden biri de Antoine Griezmann.