Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamak üzere hamle yapmaya hazırlanıyor: Antoine Griezmann. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mevcut kadroya hücuma yönelik bir orta saha takviyesi yapmak istiyor. Bu profile uygun olarak düşünülen önemli isimlerden biri de Antoine Griezmann.
Sol kanat ve santrafor olarak da görev yapabilen Fransız yıldızın La Liga ekibiyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, geride bıraktığımız sezonlarda da Cimbom ile anılmıştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın Ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor.
MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kulüplerin de Griezmann'ı istediği aktarılıyor. Yıldız oyuncunun özellikle Amerika'ya sıcak baktığı iddia ediliyor.
Bu sezon 26 maçta bin 76 dakika süre bulan Griezmann, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nın formasını 134 kez giyen tecrübeli oyuncu için Barcelona 2019-2020 sezonunda 120 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.