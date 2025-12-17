CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in ardından bir dünya yıldızını daha renklerine bağlamak üzere hamle yapmaya hazırlanıyor: Antoine Griezmann. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 15:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mevcut kadroya hücuma yönelik bir orta saha takviyesi yapmak istiyor. Bu profile uygun olarak düşünülen önemli isimlerden biri de Antoine Griezmann.

Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

Sol kanat ve santrafor olarak da görev yapabilen Fransız yıldızın La Liga ekibiyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, geride bıraktığımız sezonlarda da Cimbom ile anılmıştı.

Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

TRT Spor'da yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın Ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kulüplerin de Griezmann'ı istediği aktarılıyor. Yıldız oyuncunun özellikle Amerika'ya sıcak baktığı iddia ediliyor.

Galatasaray'dan Antoine Griezmann bombası!

Bu sezon 26 maçta bin 76 dakika süre bulan Griezmann, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nın formasını 134 kez giyen tecrübeli oyuncu için Barcelona 2019-2020 sezonunda 120 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

REKLAM - İdefix
F. Karagümrük-İstanbulspor | CANLI
DİĞER
Fenerbahçe'nin gözdesi Lewandowski'de sürpriz gelişme! En güçlü adayı duyurdular...
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta Kenan krizi! Juventus'ta Kenan krizi! 15:17
G.Saray'dan Griezmann bombası! G.Saray'dan Griezmann bombası! 15:13
Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı yayın bilgisi! 15:05
Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! Newcastle United-Fulham maçı tüm detayları! 14:51
F. Karagümrük-İstanbulspor | CANLI F. Karagümrük-İstanbulspor | CANLI 14:49
Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? Manchester City-Brentford maçı hangi kanalda? 14:42
Daha Eski
F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... F.Bahçe'ye Lewa şoku! Yeni adresi... 14:31
Talavera-Real Madrid maçı izleme bilgisi! Talavera-Real Madrid maçı izleme bilgisi! 14:27
Özbek müjdeyi verdi: 100 yıllık proje Özbek müjdeyi verdi: 100 yıllık proje 14:17
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü Beşiktaş'ta hazırlıklar sürdü 14:14
Racing Santander-Villarreal maçı saat kaçta? Racing Santander-Villarreal maçı saat kaçta? 14:05
Albacete-Celta Vigo Albacete-Celta Vigo 13:51