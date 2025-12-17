CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva sözleri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün uzun süredir çözüme kavuşturmaya çalıştığı Rafa Silva konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 16:18
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın durumu hakkında açıklamalar yaptı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşan Adalı, sürecin teknik ekibin takibinde olduğunu vurguladı. Rafa Silva'nın durumunun şu an için belirsiz olduğunu ifade eden Serdal Adalı, "Teknik ekip oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Oynamak isterse oynar" dedi.

"BU BEDELİ KARŞILAMASI GEREKİYOR"

Bonservis beklentisine de değinen Adalı, Beşiktaş'ın 15 milyon euro talep ettiğini belirterek, "Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedelin karşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

