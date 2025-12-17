CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Futbol Federasyonu ile Katar Futbol Federasyonu arasında İş Birliği Anlaşması!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Katar Futbol Federasyonu arasında İş Birliği Anlaşması!

Son dakika haberleri.. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Katar Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 17:25
Türkiye Futbol Federasyonu ile Katar Futbol Federasyonu arasında İş Birliği Anlaşması!

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törende, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain, iki ülke futbolu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmaya imza attı.

Törene; TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı.

İş birliği anlaşması kapsamında; futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile birlikte, federasyonlar arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ve Katar Futbol Federasyonu başkanları arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

