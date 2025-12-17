Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! "Tam gaz çalışıyoruz"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüp için yatırımlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Adalı, Beşiktaş Kulübü ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında iş birliği ve pilot takım protokolünün imzalanmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Projenin Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olduğunu vurgulayan Adalı, "Bir spor kulübüyle bir üniversitenin yaptığı bir iş birliği. İnşallah uzun ömürlü olur. Uzun ömürlü olması için emek veriyoruz. İstanbul'un haricinde de altyapıyla ilgili inanılmaz bir olanak bu. Beşiktaş için çalışmaya da devam edeceğiz. Yolun başındayız. İnşallah İstanbul'daki gibi o sistemi buraya uydurabilirsek Beşiktaş'a da Türk sporuna da her branşta çok faydalı olacak. Burası inşallah hem Türkiye'ye hem de olimpiyat takımlarımıza başarılı sporcular yetiştirir." diye konuştu.

Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Diğer illerde de bunu devam ettireceğiz. İstanbul'da havaalanı civarında bir arazi talebimiz vardı. Onunla ilgili 1-2 pürüz var. Onları çözmeye çalışıyoruz. İnşallah pürüzler çözülür. Beşiktaş'a ait, çok daha geniş, Türkiye'nin en büyük altyapı tesislerini planladık. İki ay önce Sancaktepe'deki tesisleri devraldık. Fulya'daki kadın futbol takımımızı Sancaktepe'ye taşıyoruz. Elimizden geldiğince altyapıya özen göstermeye çalışıyoruz. Yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Dikilitaş'ta projeler bitti. Dairelerden görüşler olumlu olarak çıktı. Bir askı süreci var. İki alternatifimiz var: Ya bir gelir paylaşımı yapacağız ya da inşaatı biz yapacağız. Onun üstünde çalışıyoruz. Alternatifleri deneyebiliriz. Hoşumuza giderse onu yaparız, hoşumuza gitmezse diğerini yaparız. Herhangi bir aksilik yok. Ocak ayının içinde de bir hareket olacak. Maket hazır. İlk kazma mayıs ayında vurulur diye düşünüyorum ama bu tip ruhsat işlerinde pürüzler çıkabiliyor."

Siyah-beyazlı kulübün borçlarının sıfırlanana kadar bir inşaat veya gayrimenkul şirketi gibi çalışacaklarını vurgulayan Adalı, "Beşiktaş, Türkiye'de hiçbir kulübün yapmadığı bir işi yapıyor. Bir öğrenci yurdu yapıyor. Futboldaki kötü gidişat maalesef oraları görmenizi engelliyor. Beşiktaş camiası Türkiye'de bugüne kadar hiçbir camianın yapamadığı bir işi yapıyor. Şişli'de 16 bin metrekare civarında bir yurt yapıyoruz. İnşallah orada da iyi öğrenciler yetişir. Ülkemize, milletimize hayırlı öğrenciler yetişir. Arazi çalışmalarımız var ama sırayla gitmek istiyoruz. İlk önce Dikilitaş'ı bir başlatıp, ekonomik olarak rahatladıktan sonra devamını da getireceğiz. Nasıl ki rakiplerimiz çalışıyorsa o şekilde yürüyeceğiz. Önümüz aydınlık. Başladığımızda camianın morali bozukken daha da bozmak istemedim. Maalesef tünelin ucunda ışık yoktu. Beşiktaş adına şimdi ben o ışığı görüyorum. Karanlıktan çıkarız, tünelden de çıkarız. Hiç kimse de merak etmesin. Zaman alıyor. Bir transfer sezonu geçirdik. 12 futbolcu almışız. Yetişmedi diyorum. 'Nasıl yetişmez?' diyorlar. Eksik olabilir. Takımımız iyi takım, yine iddiayla söylüyorum. Sonuçlar farklı olsaydı 1-2 puan önde olacaktık, olmadı. Olması için de elimizden gelen ne varsa yapacağız. İnşallah iyi olacak." değerlendirmesini yaptı.

"TRANSFER İLE İLGİLİ TAM GAZ ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek transferde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı.

Siyah-beyazlı ekibin iyi bir takımının olduğunun altını çizen Adalı, "Transfer ile ilgili tam gaz çalışıyoruz. Bu takıma kötü diyecek adamla tartışırım. 9 yeni futbolcunun beraber oynadığı bir takımda elbette ki aksilikler, yaşadığımız şanssızlıklar ve kasıtlı şanssızlıkları da bir araya getirdiğinizde... 4 tane bireysel hata olmasaydı şu anda belki 1 puan farkla liderdik. Ne olacaktı? Ben çok iyi başkan, Sergen Yalçın da çok iyi hoca mı olacaktı? Futbolun içinde bunlar var. Olmaması için çalışıyoruz. Devre arasında da bu eksikleri tamamlayacağız. Hiç kimse merak etmesin. Böyle yarım bırakacak bir halimiz yok. En iyisini yapacağız. Taraftarımızın da içi rahat olsun. Bir yere gittiğimiz falan da yok. Bu iş düzelene kadar da çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Adalı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir gerçek var ortada. 150 hakemin devreden çıktığı bir yerde eğer siz geri kalanlarla hepsini yapmaya kalkarsanız maalesef hatalar yapılıyor. Yani kasıtlı yapılıyor, kasıtsız yapılıyor. Bu hataların engellenmesi için yabancı VAR hakem şart. Diğer kulüplerle de görüşüyorum. Hakkımızla kazanmayı isteyen bir camiayız. Hiçbir zaman da kimseden öyle bir hak talep etmedik. Yeter ki bizim hakkımız yenilmesin. Onun için de mücadele edeceğiz.

UĞUR FORA: "HEDEFİMİZ YIL SONUNA DOĞRU SPORCU SAYISINI 1000'E ÇIKARMAK"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ise İzmir'de bulunan tesislerdeki hedeflerinin yıl sonuna kadar sporcu sayısını 1000'e çıkarmak olarak belirtti.

Projenin yaklaşık 3 ay önce başladığını belirten Fora, "Bu projede Dokuz Eylül Üniversitesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak ilk önce üniversitenin kampüslerindeki tesisleri, sporcu gençleri, Beşiktaş'ın altyapı hocaları ve eğitim sistemiyle bir araya getirdik. Merkez spor okullarımızı açtık. Futbol altyapı spor okulumuz, voleybol, basketbol ve hentbol spor okullarımız mevcut. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin üç kampüsünde de futbol sahası hariç biraz önce açılışını yaptığımız kapalı spor salonu dahil üç tane salonumuz var." şeklinde konuştu.

Proje ile ilgili bilgi veren siyah-beyazlı yönetici, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız iş birliği de spor okullarımızda yetişen öğrencilerin elit liglerde mücadele etmesi ve Beşiktaş'ın lisanslı oyuncuları olması için yaptığımız bir protokoldür. Bugün üniversitenin spor kulübü ile pilot takım anlaşması yaptık. 1,5 ay önce burada yine bir altyapı seçmesi yaptık. Futbol altyapı seçmesi yaptık. Burada Serdar Hoca'nın ve akademinin beğendiği öğrencilerimizin bir kısmını İstanbul'a aldık. Bir kısmı buradaki futbol takımımızla devam ediyor."

Altyapı tesislerinin ve oyun salonlarının ülke standartlarının üstünde olduğunu aktaran Fora, "Bunların hepsi artık Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle işletilmekte. Buradaki tüm maddi ve idari konular Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, işin sportif sporcu ahlakı ve yetiştirme konuları da Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılmaktadır. Bu başkanımızın, yönetimimizin yaklaşık 3-4 ay önce ortaya koyduğu vizyonun bugün olmuş halini size anlatıyoruz. Yani bir hikayeyi anlatmıyoruz. Bugün yaklaşık bu tesislerde 250'ye yakın gencimiz, çocuğumuz spor yapıyorlar. Hedefimiz yıl sonuna doğru bu sayıyı 1000'e çıkarmak." diyerek konuşmasını tamamladı.