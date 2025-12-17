CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi açıklaması! Trabzonspor'a kalıcı transferi...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi açıklaması! Trabzonspor'a kalıcı transferi...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sezon başında Trabzonspor'a kiraladıkları Ernest Muçi'nin bordo-mavili kulübe olası bir kalıcı transferi hakkında konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 15:45
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi açıklaması! Trabzonspor'a kalıcı transferi...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak giden Ernest Muçi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün oyuncunun bonservisini alıp almayacağına dair sorulara yanıt veren Adalı, "Şartları mukavelesinde yazıyor. Mukavele gerçekleşirse, transferi gerçekleşir. Mukavelesinin haricinde herhangi bir alternatifi yok." dedi.

Trabzonspor ile bu sezon 13 maçta 6 gol / 1 asist katkısı sunan Muçi, son olarak bordo-mavililerin Beşiktaş'ı ağırladığı maçta eski takımının filelerini sarsmayı başarmıştı.

Anasayfa
