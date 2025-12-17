CANLI SKOR ANA SAYFA
Newcastle United-Fulham CANLI İZLE | İngiltere Lig Kupası hangi kanalda?

Newcastle United-Fulham CANLI İZLE | İngiltere Lig Kupası hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası’nda heyecan dorukta! Newcastle United ve Fulham yarı final bileti için St. James' Park’ta kozlarını paylaşıyor. Son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken ev sahibi Newcastle, taraftar desteğini arkasına alarak kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken; teknik direktör Marco Silva yönetimindeki Fulham, disiplinli oyunu ve hücumdaki etkinliğiyle dev bir sürprize imza atmak istiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik randevuda, her iki takımın da hata lüksü bulunmazken kazanan taraf adını son dört takım arasına yazdırarak kupa hayallerini taze tutacak. Peki Newcastle United-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:51
Newcastle United-Fulham CANLI İZLE | İngiltere Lig Kupası hangi kanalda?

Newcastle United-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselecek ekiplerin belirlendiği çeyrek final aşamasında bu akşam Newcastle United, kendi sahasında Fulham'ı konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak zorlu mücadelede Newcastle United, geçtiğimiz yıl finalde kaçırdığı kupaya bu kez ulaşmak için galibiyet ararken; Fulham, deplasmanda tur vizesi almanın planlarını yapıyor. St. James' Park'taki karşılaşma, her iki takımın da sezon hedefleri doğrultusunda en kritik virajlardan biri olarak görülüyor. İşte Newcastle United-Fulham maçının tüm detayları...

Newcastle United-Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Fulham maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. St. James' Park'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

Newcastle United-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Fulham maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Darren England'ın düdük çalacağı mücadelede, hakem yardımcılıklarını ise Scott Ledger ve Akil Howson yapacak.

Newcastle United-Fulham MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Schar, Thiaw, Hall; Miley, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Wissa, Barnes

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Castagne; Berge, Lukic; Wilson, King, Kevin; Jimenez

