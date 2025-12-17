Manchester City-Brentford MAÇI CANLI İZLE | Hangi kanalda? Saat kaçta?

Manchester City-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 2. Manchester City, 15. sırada yer alan Brentford ile bu kez İngiltere Lig Kupası için mücadele edecek. İlk karşılaşmada Huddersfield'i ve sonra da Swansea'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen ev sahibine karşı Brentford, son maçında Leeds United ile 1-1 berabere kalmasının ardından üst üste üç maçtır galibiyete hasret kaldı. Rakibini yenerek hem Premier Lig'de moral toplamak hem de kupa yolunda yarı finale yükselmek isteyen Keith Andrews'in ekibi, galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Manchester City-Brentford maçının detayları...

Manchester City-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Brentford maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Manchester City-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Brentford maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Samuel Barrott'un düdük çalacağı mücadelede, hakem yardımcılıklarını ise Tim Wood ve Nicholas Greenhalgh yapacak.

Manchester City-Brentford MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly; Reijnders, Silva; Bobb, Cherki, Savinho; Haland

Brentford: Valdimarsson; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago