Haberler Futbol Manchester City-Brentford MAÇI CANLI İZLE | Hangi kanalda? Saat kaçta?

Manchester City-Brentford MAÇI CANLI İZLE | Hangi kanalda? Saat kaçta?

İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecnaı yaşanıyor. Üç Premier Lig takımının karşı karşıya geleceği EFL Kupası çeyrek finallerinin ilkinde, Manchester City ile Brentford, Etihad Stadyumu'nda mücadele edecek. Pep Guardiola'nın ekibi, Swansea City'yi 3-1'lik skorla rahatça geçerek turnuvanın son sekizine yükselirken, Brentford ise Grimsby Town'ı beş golle mağlup etti. İki başarılı ekibin karşı karşıya geleceği mücadeleyi canlı izlemek isteyenler 'Manchester City-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını arıyor. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:42
Manchester City-Brentford MAÇI CANLI İZLE | Hangi kanalda? Saat kaçta?

Manchester City-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 2. Manchester City, 15. sırada yer alan Brentford ile bu kez İngiltere Lig Kupası için mücadele edecek. İlk karşılaşmada Huddersfield'i ve sonra da Swansea'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen ev sahibine karşı Brentford, son maçında Leeds United ile 1-1 berabere kalmasının ardından üst üste üç maçtır galibiyete hasret kaldı. Rakibini yenerek hem Premier Lig'de moral toplamak hem de kupa yolunda yarı finale yükselmek isteyen Keith Andrews'in ekibi, galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Manchester City-Brentford maçının detayları...

Manchester City-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Brentford maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Manchester City-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City-Brentford maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Samuel Barrott'un düdük çalacağı mücadelede, hakem yardımcılıklarını ise Tim Wood ve Nicholas Greenhalgh yapacak.

Manchester City-Brentford MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Trafford; Lewis, Khusanov, Ake, O'Reilly; Reijnders, Silva; Bobb, Cherki, Savinho; Haland

Brentford: Valdimarsson; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Henderson, Yarmoliuk; Schade, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago

