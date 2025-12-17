CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız için süren yeni sözleşme görüşmeleri hala bir sonuca varamamışken Premier Lig'den Arsenal ve Chelsea, yetenekli kanat oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 15:18
Juventus'ta Kenan Yıldız krizi!

Juventus'un en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Kenan Yıldız, transfer dedikodularında adından sıkça söz ettiriyor. İngiliz basınından gelen haberlere göre milli yıldızımız, bu kış transfer döneminde Premier Lig'in yolunu tutabilir.

Caught Offside'da yer alan habere göre; Juventus ile yeni sözleşme konusunda görüşmeler yürüten genç futbolcuyla süreç tıkanmış durumda.

SORUN MAAŞ

Juventus'tan 1.5-1.7 milyon euro arasında kazanan Kenan Yıldız, İtalyan kulübüyle yeni imzalayacağı sözleşmesinde 6 milyon euro maaş talep ediyor. Ancak Juventus, şu ana kadar bu rakama yanaşmış değil.

CHELSEA VE ARSENAL PEŞİNDE

Kontrat görüşmeleri tıkanan Kenan Yıldız için Premier Lig devlerinin hamle yapması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip eden Chelsea, yaz aylarında yaptığı 70 milyon euro'luk teklifin üzerine çıkabilir.

Milli futbolcu ile ilgilenen bir başka takım Arsenal, transfer yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Habere göre, Mikel Arteta'nın projesi ve Arsenal'ın teknik kapasitesi yüksek hücumculara verdiği önem, Kenan Yıldız ve ekibi için cazip unsurlar olarak değerlendiriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta görev alan Kenan Yıldız, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

